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В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства Грузии

21:25, 10.06.2018
В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства Грузии

В столице Грузии возобновились акции протеста. Митингующие требуют справедливости в расследовании дела об убийстве подростка Давида Саралидзе и отставки правительства.

Автомобильное движение в центре столицы прекращено, поток транспорта перенаправлен на параллельные улицы. В акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий, сообщает «Коммерсант».

Напомним, организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна ранее официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны. Под его руководством по Еревану проходили многотысячные митинги сторонников оппозиции.

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