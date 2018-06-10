В Тбилиси прошла акция с требованием отставки правительства Грузии

В столице Грузии возобновились акции протеста. Митингующие требуют справедливости в расследовании дела об убийстве подростка Давида Саралидзе и отставки правительства.

Автомобильное движение в центре столицы прекращено, поток транспорта перенаправлен на параллельные улицы. В акции принимают участие представители ряда оппозиционных партий, сообщает «Коммерсант».

Напомним, организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна ранее официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны. Под его руководством по Еревану проходили многотысячные митинги сторонников оппозиции.