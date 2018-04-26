В Армении снова прошли протесты

Отставка премьер-министра Сержа Саргсяна и негласная договоренность политических сил тихо отметить 24 апреля 103-ю годовщину геноцида армян вызвали определенное затишье. Однако сегодня вновь по Еревану прошли многотысячные митинги сторонников оппозиции, депутата Никола Пашиняна. Фракция «Елк» выдвинула его на пост премьера, сообщает ТАСС.

Ранее, Армянская революционная федерация «Дашнакцутюн» (АРФД) объявила о выходе из соглашения о коалиционном партнерстве с правящей Республиканской партией.



Напомним, премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. 17 апреля парламент Армении избрал его премьер-министром, несмотря на массовые протесты против его назначения, которые длились с 13 апреля. Врио главы правительства Армении стал первый вице-премьер Карен Карапетян. После этого президент Армении Армен Саркисян принял отставку правительства.