Лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

Организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны.



Выдвижение было согласовано на сегодняшней встрече членов фракции с Пашиняном, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена фракции «Елк» Эдмон Марукян.

Поддержать кандидатуру Никола Пашиняна ранее уже пообещали крупнейшая оппозиционная партия страны «Процветающая Армения» и партия «Дашнакцутюн», покинувшая правительственную коалицию.

Напомним, 26 апреля по Еревану прошли многотысячные митинги сторонников оппозиции и депутата Никола Пашиняна. Фракция «Елк» выдвинула его на пост премьера.

