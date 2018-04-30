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Лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении

10:34, 30.04.2018
Лидера оппозиции Никола Пашиняна выдвинули на пост премьер-министра Армении
Фото: pixabay.com

Организатора акций протеста в Армении, руководителя фракции «Елк» Никола Пашиняна официально утвердили в качестве претендента на должность премьер-министра страны.

Выдвижение было согласовано на сегодняшней встрече членов фракции с Пашиняном, передает «Интерфакс» со ссылкой на члена фракции «Елк» Эдмон Марукян.

Поддержать кандидатуру Никола Пашиняна ранее уже пообещали крупнейшая оппозиционная партия страны «Процветающая Армения» и партия «Дашнакцутюн», покинувшая правительственную коалицию.

Напомним, 26 апреля по Еревану прошли многотысячные митинги сторонников оппозиции и депутата Никола Пашиняна. Фракция «Елк» выдвинула его на пост премьера.

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