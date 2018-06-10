Путин встретится с премьер-министром Армении

Президент России Владимир Путин встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Он прибудет в Россию на чемпионат мира по футболу.

«Да. Ждем на футбол», — цитирует пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова «РИА Новости».

Ранее стало известно, что новый премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14 мая.