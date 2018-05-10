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Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Сочи

08:54, 10.05.2018
Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян приедет в Сочи
Фото: скриншот видео

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета, которое состоится в Сочи 14 мая.

Это его первый визит после назначения главой правительства Армении, сообщают «Известия» со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина.

Напомним, 8 мая лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении на специальном заседании парламента страны. Пашиняна поддержали 59 депутатов, против проголосовали 42. При этом его избрали главой правительства только со второй попытки.

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