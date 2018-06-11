Samsung Galaxy S9+ возглавил топ-5 лучших смартфонов лета 2018 года

Первое место в рейтинге лучших смартфонов лета 2018 года занял флагманский Samsung Galaxy S9+. В нем эксперты выделили качество обеих камер и технические характеристики.

Второе место занял Sony Xperia XZ2, третье — LG G7 ThinQ, четвертое — Huawei P20 Pro. Последнее место занял ASUS Zenfone 5Z. Его отметили как аппарат с лучшим качеством звучания, передает Astera.

Ранее аналитики «Евросети» составили рейтинг самых популярных в России смартфонов. Его возглавил iPhone SE за 17 тыс. рублей. На втором месте — Samsung Galaxy J1 за 7 тысяч рублей. Тройку замыкает Huawei Honor 6A с ценником в 8 тысяч рублей.