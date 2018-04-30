Рейтинг самых продаваемых смартфонов в России возглавил iPhone SE

Аналитики «Евросети» составили рейтинг самых популярных в России смартфонов. Его возглавил iPhone SE за 17 тыс. рублей. Отмечается, что продукт Apple поддерживает Touch ID, Apple Pay. Кроме того, смартфон оснащен мощным чипом Apple A9 и 2Гб ОЗУ.

На втором месте — Samsung Galaxy J1 за 7 тысяч рублей. Тройку замыкает Huawei Honor 6A с ценником в 8 тысяч рублей, сообщает Akket.

Ранее эксперты составили топ-5 востребованных в интернете брендов. На первом месте рейтинга также разместилась продукция компании Apple. Далее — Samsung, LG, Bosch и Asus.