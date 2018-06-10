В Казань приехала сборная Австралии

В Казань сегодня прибыли футболисты сборной Австралии. Это первая команда-участница чемпионата мира по футболу-2018, прибывшая в столицу Татарстана.



Игроки будут проживать на базе «Ак Барса», а тренировки проводить на стадионе «Трудовые резервы».



«Сегодня Международный аэропорт „Казань“ встретил первую прибывшую в наш город на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 команду», — написал в Instagram пресс-секретарь Казанского аэропорта Адель Гатауллин.



12 июня в столицу Татарстана прилетят колумбийские футболисты, они будут жить в горнолыжном комплексе «Казань».13 июня приедет сборная Японии, которая поселится на базе ФК «Рубин».

Подробно о предстоящем чемпионате — в материалах «Реального времени».