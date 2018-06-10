В Казань приехала сборная Австралии
В Казань сегодня прибыли футболисты сборной Австралии. Это первая команда-участница чемпионата мира по футболу-2018, прибывшая в столицу Татарстана.
Игроки будут проживать на базе «Ак Барса», а тренировки проводить на стадионе «Трудовые резервы».
«Сегодня Международный аэропорт „Казань“ встретил первую прибывшую в наш город на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 команду», — написал в Instagram пресс-секретарь Казанского аэропорта Адель Гатауллин.
Вот они и прилетели. Как вы думаете, какую страну представляют эти парни? Сегодня Международный аэропорт «Казань» встретил первую прибывшую в наш город на Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 команду. СМИ из различных стран ожидали гостей на перроне. В воздухе ощущалось волшебное чувство приближаюшегося праздника. #airportkzn #аэропорт #аэропортказань #самолеты #kazan #kazan_tatarstan #любимыйаэропортстраны #лучшийаэропортстраны #tatarstan #казань #татарстан #чемпионатмира #футбол #чемпионат #добропожаловать #fifa #fifa2018 #fifa2018russia #fifa2018worldcup #fifa2018kazan #football #footballteam #welcome
Публикация от Adel Gataulla (@adel_gataulla) 10 Июн 2018 в 3:20 PDT
12 июня в столицу Татарстана прилетят колумбийские футболисты, они будут жить в горнолыжном комплексе «Казань».13 июня приедет сборная Японии, которая поселится на базе ФК «Рубин».
Подробно о предстоящем чемпионате — в материалах «Реального времени».СпортФутбол Татарстан
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