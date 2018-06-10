Кировский Минздрав выбрал лучших врачей региона

В Кирове прошел региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший врач».

Комиссия выбрала победителей. В «золотую пятерку» вошли заведующая первым офтальмологическим отделением клинической офтальмологической больницы Ирина Гаврилова, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий областного клинического перинатального центра Любовь Воронцова, врач-инфекционист седьмого диагностического отделения инфекционной клинической больницы Екатерина Контякова, врач-ревматолог клинико-диагностического центра Ирина Шишкина и участковый врач-психиатр областной клинической психиатрической больницы им. академика В.М. Бехтерева Мария Логинская.

Их работы будут отправлены в Министерство здравоохранения РФ для участия во Всероссийском конкурсе, сообщили в пресс-службе кировского Минздрава.

Напомним, в Саратовской области, по словам чиновников, за 6 лет зарплата врачей выросла на 88%

