В Саратовской области за 6 лет зарплата врачей выросла на 88%

Заплата врачей в Саратовской области с 2012 года выросла на 88%. Такую цифру озвучила замминистра здравоохранения региона Марина Берсенева в облдуме на круглом столе по теме поддержки молодых специалистов.

На данный момент средняя зарплата врачей в Саратовской области составляет 47 тысяч рублей, среднего медперсонала — 23,7 тысячи рублей, младшего персонала — 23,4 тысячи рублей.

Марина Берсенева добавила, что врачам, которые соглашаются работать в селах и малых городах, выплачивают по миллиону рублей. У фельдшеров ФАПов сумма в два раза меньше — по 500 тысяч рублей. По планам до конца года участниками этой программы станут 49 врачей и 15 фельдшеров, передает информационное агентство «Свободные новости».

Кроме того, молодые специалисты также получают поддержку в виде доплат: 40 тысяч за первый год работы, 35 тысяч за второй год и 30 тысяч — за третий.