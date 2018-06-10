Команду КВН не пустили в США

Команде КВН «Городъ Пятигорскъ» не дали визы США, из-за этого им пришлось отменить концерт в Нью-Йорке.

«К сожалению, выступление команды КВН «Городъ Пятигорскъ» в Нью-Йорке 17 июня отменяется. Мы не смогли получить петицию, на основании которой артисты получают визы в посольстве Америки в Москве. В результате неполучения визовой петиции артисты из Пятигорска не могут назначить интервью в американском посольстве и, соответственно, прилететь в США», — цитирует продюсера Льва Трахтенберга «РИА Новости».

Напомним, формально США возобновили выдачу неиммиграционных виз в России с 1 сентября, правда, только в московском посольстве. Однако фактически выдача виз на территории РФ прекратилась вовсе. Подробнее о трудностях в получении виз — в материале «Реального времени».