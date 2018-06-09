УК ОЭЗ «Алабуга» выкупила девять мест на ЧМ-2018 за 12 миллионов рублей

Управляющая компания особой экономической зоны «Алабуга» выкупила девять мест в ложе на стадионе «Казань Арена» на игры чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Стоимость этой покупки, согласно документации тендера, составила 12 млн рублей. В компании объяснили это необходимостью продвигать бренд ОЭЗ и привлекать потенциальных инвесторов, сообщает «Дождь».

Напомним, «Реальное время» ранее опубликовало топ самых интересных госзакупок. Одним из важнейших тендеров недели стала объявленная на неделе закупка ООО «Авиакапитал-сервис» поставку вертолетов «Ансат» на общую сумму в 2,37 млрд рублей.