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Путин поддержал идею провести трубопроводы из РФ в Китай через Монголию

21:58, 09.06.2018
Путин поддержал идею провести трубопроводы из РФ в Китай через Монголию
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин оценил предложение Монголии построить через ее территорию нефте- и газопроводы в Китай.

«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — цитирует пресс-служба Путина слова президента со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.

Ранее «Северный поток — 2» получил разрешение на строительство почти всех стран, кроме Дании.

ПромышленностьНефтьЭнергетика
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