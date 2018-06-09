Путин поддержал идею провести трубопроводы из РФ в Китай через Монголию
Президент России Владимир Путин оценил предложение Монголии построить через ее территорию нефте- и газопроводы в Китай.
«Монгольские партнеры предложили построить через территорию их страны магистральные нефте- и газопроводы из России в Китай. Мы в целом поддерживаем, это хорошая идея», — цитирует пресс-служба Путина слова президента со встречи с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой.
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