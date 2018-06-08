«Северный поток — 2» получил разрешение на строительство почти всех стран, кроме Дании

Вчера, 7 июня, Швеция одобрила прокладку газопровода «Северный поток — 2» в исключительной экономической зоне страны в Балтийском море. Она стала третьей страной, одобрившей строительство газопровода. Ранее это сделали Германия и Финляндия.

В совокупности разрешения получены на 1 087 км из 1 226 км общей протяженности трубы, или 88,6%. Остается только участок в Дании, в том числе 53 км в исключительной экономической зоне и 83 км в территориальных водах страны, передает «Коммерсантъ».

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью в 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии.