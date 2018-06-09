Boeing поставит Пентагону 18 истребителей за $862 млн

Компания Boeing поставит 18 истребителей для ВМС США на сумму $862,2 млн. Среди них: три истребителя F/A-18 и 15 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E. Ожидаемый срок выполнения работ — 2020 год.

Отмечается, что в августе прошлого года Boeing заключила контракт на обслуживание американских военно-транспортных самолетов С-17. Сумма контракта составила $7,1 млрд, соглашение действует до сентября 2021 года, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Ранее компания Boeing заявила об отказе поставлять Ирану самолеты в соответствии с ранее заключенными контрактами на общую сумму около $20 млрд.