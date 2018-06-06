Boeing отказался поставлять Ирану самолеты из-за выхода США из ядерной сделки

Американская корпорация Boeing заявила об отказе поставлять Ирану самолеты в соответствии с ранее заключенными контрактами на общую сумму около $20 млрд.

«Мы пока что не поставили никаких самолетов Ирану, и учитывая, что у нас больше нет лицензии на торговлю с Ираном, мы не будем поставлять какие-либо самолеты», — передают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.



«Мы не учитывали заказы Ирана в портфеле заказов», — отметил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. После этого США восстановили в отношении Ирана все санкции.