В Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов
Сегодня, 10 июня, на территории Татарстана будет облачно с прояснениями, временами дождь.
Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.
В Татарстане максимальные температуры воздуха днем от +11 до +16 градусов.
В Казани сегодня от 12 до 14 градусов выше ноля. В Набережных Челнах ожидается от +11°С до +15°С.Общество Татарстан
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