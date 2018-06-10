В Татарстане ожидается дождь и до +16 градусов

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Сегодня, 10 июня, на территории Татарстана будет облачно с прояснениями, временами дождь.

Ветер западный, северо-западный умеренный, говорится в сообщении Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем от +11 до +16 градусов.

В Казани сегодня от 12 до 14 градусов выше ноля. В Набережных Челнах ожидается от +11°С до +15°С.