«Мегафон», «Ростех», «Газпромбанк» и USM закрыли сделку по созданию СП

«Мегафон», «Ростех» «Газпромбанк» и USM закрыли сделку по созданию совместного предприятия для развития цифровых сервисов в РФ.

«Новая структура АО «МФ технологии» (МФТ) займется развитием цифровых услуг и реализацией проектов в сфере цифровой экономики. Решение о создании этого предприятия стороны обнародовали 8 мая 2018 года», — цитирует сообщение оператора ТАСС.

В том числе СП будут созданы финансовая платформа и цифровой банк, что позволит продвигать банковские услуги среди пользователей соцсетей.

Ранее «Газпромбанк» и «МегаФон» подтвердили участие в проекте «Ростеха» и USM Holdings. Оператор получит в новой структуре 45%, а банк — 35%.