«МегаФон» и «Газпромбанк» подтвердили участие в проекте «Ростеха» и USM

«Газпромбанк» и «МегаФон» подтвердили участие в проекте «Ростеха» и USM Holdings. Оператор получит в новой структуре 45%, а банк — 35%.



Предполагается, что совместное предприятие компаний — «МФ Технологии» (МФТ) — будет работать в сфере цифровой экономики. В том числе, будет создана финансовая платформа и цифровой банк, что позволит продвигать банковские услуги среди пользователей соцсетей.

В «МегаФоне» также заявили, что альянс с банком и технической компанией «должен создать дополнительную акционерную стоимость», сообщает «РБК».

Ранее Сбербанк и «Яндекс» закрыли сделку по созданию совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета». Предприятие оценено в 60 млрд рублей.