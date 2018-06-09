В России рост цен на бензин замедлился в семь раз

Рост цен на бензин в России за последние дни замедлился в семь раз. Об этом свидетельствуют данные Thomson Reuters Kortes.



Так, розничные цены на бензин Аи-92 и Аи-95 с 4 по 8 июня в среднем по стране выросли на 14 копеек — до 41,84 и 44,67 рубля за литр соответственно, передает ТАСС.



Для сравнения, с 28 мая по 1 июня бензин подорожал почти на рубль.



Отметим, что в качестве экстренных мер правительство с 1 июня снизило акцизы на бензин и дизель на 3 тыс. и 2 тыс. рублей за тонну соответственно. Нефтяные компании, в свою очередь, пообещали «заморозить» цены на топливо.