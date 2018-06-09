Николай Валуев фаворитами ЧМ-2018 видит Мексику, Аргентину, Бразилию и Германию

Бывший двукратный чемпион мира по версии WBA в тяжелом весе, а ныне депутат Государственной думы Николай Валуев поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2018 в России, сообщает Sport24.ru.

«С интересом посмотрю за командами Мексики, Аргентины, Бразилии и Германии. Обязательно схожу на стадион. Попадаю только на матч Россия — Египет, а за другими матчами буду наблюдать по телевизору», — цитирует Валуева «Газета. Ru».



Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Соперниками сборной России по группе «А» будут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

