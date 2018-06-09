«Дыру» в капитале «Русского торгового банка» оценили в 4,4 миллиарда рублей
Совокупная разница между величиной обязательств и активов московского «Русского торгового банка» (РТБК) составила 4,4 млрд рублей.
Активы банка по результатам обследования составили 2,6 млрд рублей, обязательства — 7 млрд рублей, передает «РИА Новости».
Напомним, Центробанк с 20 апреля отозвал лицензию «Русского торгового банка» из-за неисполнения требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность.
Кроме того, были установлены факты существенной недостоверности отчетных данных и наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков.
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