ЦБ отозвал лицензии у двух московских банков

Банк России отозвал с 20 апреля лицензии ООО ИКБ «Логос» и ООО КБ «Русский торговый банк». Соответствующие документы опубликованы на сайте регулятора.

В деятельности «Логоса» Банк России нашел признаки отмывания денег, полученных преступным путем. Что касается ИКБ «РТБ», то его бизнес-модель регулятор оценил как высокорискованную, ориентированную на кредитование экономически связанных, а также технических компаний.

«Ряд заемщиков имел признаки связанности с банком. При этом банк не исполнял требования надзорного органа об отражении в отчетности реального финансового положения и представлял в ЦБ существенно недостоверную отчетность, скрывавшую наличие в его деятельности оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства)», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ПАО Банк «Объединенный финансовый капитал».