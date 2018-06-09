В краевом Минстрое рассказали о сроках возведения нового зоопарка в Перми

Генеральный подрядчик выравнивается по отставанию строительства нового зоопарка в Перми.

Планируется, что работы по первому этапу первой очереди завершатся в сентябре. А в конце июня начнутся работы по второму этапу первой очереди. Такие данные озвучил региональный Минстрой, отвечая на вопрос пользователей о зоопарке в официальном Instagram-аккаунте губернатора края Максима Решетникова.

Стоит отметить, что сегодня на объекте трудятся 286 человек. В ближайшее время будет объявлен конкурс по поиску подрядной организации, которая займется тематизацией зоопарка, созданием естественного ландшафта, типичного для среды обитания животных.

Напомним, строительство нового зоопарка началось в Перми в мае 2017 года. Госконтракт на выполнение работ первой очереди заключили с компанией «РЖДстрой». Зоопарк разместится на площади 25,4 га, стоимость работ по контракту составит 1,833 млрд рублей.