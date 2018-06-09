BMW и Mercedes повысят цены в России

Дистрибьюторы автомобилей BMW и Mercedes в России с 1 июля повысят цены на 1% и 3-5% соответственно. Volkswagen повысит ценник на кроссовер Tiguan в базовой комплектации на 1-4%.



«В среднем на 1% с 1 июля. Мы очень аккуратно подходим к повышению цен. Сейчас это плановое повышение, когда сложились все обстоятельства», — передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя BMW.

Отмечается, что в структуре продаж чуть более половины автомобилей приходится на местную сборку. По словам представителя «Авилона», дистрибьютор автомобилей Mercedes с 1 июля также перепишет ценники в сторону увеличения на 3-5%.

Ранее сообщалось, что Mercedes отзывает в России 70 спортивных автомобилей Mercedes-Benz AMG GT из-за неисправностей с ремнем безопасности.