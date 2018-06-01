Mercedes отзывает в России 70 спорткаров

Официальный представитель производителя Mercedes-Benz в России компания АО «Мерседес-Бенц РУС» отзывает 70 спортивных автомобилей Mercedes-Benz AMG GT.



«Причиной отзыва автомобилей является вероятность того, что ремень безопасности может заклинивать в петле», — говорится в сообщении Росстандарта.

Отмечается, что отзыву подлежат автомобили, реализованные с 2017 по 2018 год. На отзываемых автомобилях будет произведена установка дополнительного элемента скольжения на направляющую ремня безопасности, а также будет удалена дистанционная шайба.

Ранее сообщалось, что Росстандарт отзывает в России один автомобиль Porsche 918. Причина — возможное образование коррозии на крепежных болтах рычагов подвески.