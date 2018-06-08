«Башавтотранс» потратит 284,5 тысячи рублей на гостиничные номера в Самаре

ГУП «Башавтотранс» выбрал победителя тендера на оказание гостиничных услуг в Самаре. АО «Евразийская корпорация автовокзалов» возьмется за этот контракт за 284,5 тысячи рублей.

Заявки на участие принимались с 24 мая до 8 июня, говорится в сообщении на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, услуга должна оказываться с момента подписания договора до 30 апреля 2019 года. Всего требуется предоставить гостиничные номера на 251 сутки.

Напомним, что АО «Евразийская корпорация автовокзалов» стала известна после того, как один из автобусов компании сгорел в Татарстане на пути из Самары в Ижевск. После трагедии гендиректор корпорации ушла с поста.