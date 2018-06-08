Сбербанк с 9 июня снизит ставки по ипотеке до 6,7—9,1%

Сбербанк с 9 июня снизит ставки по ипотеке для зарплатных клиентов до 9,1%. Об этом сообщил глава банка Герман Греф.

При этом для всех остальных клиентов ставка снижается до 9,4%, передают «РИА Новости».

В пресс-релизе кредитной организации сказано, что с учетом промо-акции максимальный размер снижения составит 0,9 п.п., а минимальная ставка — 6,7% годовых.

Вчера президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что ипотечную ставку нужно снизить до 7%. Глава Минфина Антон Силуанов, в свою очередь, сообщил, что правительство работает над этим вопросом. По его словам, в настоящее время средняя ипотечная ставка составляет 9,73%.