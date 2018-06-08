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Минимущества Самарской области возглавил 36-летний Иван Ефанов

09:32, 08.06.2018
Минимущества Самарской области возглавил 36-летний Иван Ефанов
Фото: wikipedia.org / Dgeise

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

На новом месте Ефанов сменил Михаила Солынина. Чиновник был уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства области. Новый министр уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, недавно кадровые перестановки произошли и в соседнем регионе. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил Владислава Кадырова заместителем председателя правительства области.

Справка

Иван Ефанов закончил Самарский государственный университет по специальности юриспруденция. С 2005 года занимал должности заместителя гендиректоров в «Средневолжской газовой компании» и «Самарских городских электрических сетях». В 2012 возглавил «Самарские коммунальные системы». С февраля 2018 года Ефанов был заместителем министра строительства региона. Отец нового министра, Александр Ефанов, — председатель Арбитражного суда Самарской области.

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