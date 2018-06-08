Минимущества Самарской области возглавил 36-летний Иван Ефанов

Министерство имущественных отношений Самарской области возглавил Иван Ефанов. Соответствующий указ подписал губернатор региона Дмитрий Азаров.

На новом месте Ефанов сменил Михаила Солынина. Чиновник был уволен по собственному желанию, сообщили в пресс-службе правительства области. Новый министр уже приступил к исполнению своих обязанностей.

Напомним, недавно кадровые перестановки произошли и в соседнем регионе. Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил Владислава Кадырова заместителем председателя правительства области.