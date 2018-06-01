Кадыров назначен зампредом правительства Кировской области

Фото: пресс-служба губернатора Кировской области

Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил Владислава Кадырова заместителем председателя правительства области.

Кандидатуру Кадырова 31 мая поддержали депутаты Заксобрания на пленарном заседании.

Ранее чиновник работал в должности министра экономразвития и поддержки предпринимательства. Теперь новый зампред будет курировать работу сразу трех ведомств — министерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ и министерства информационных технологий и связи.

Напомним, Кадыров был депутатом Казанской гордумы с 2015 по 2017 год. В декабре минувшего года он был назначен министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. При этом он стал самым успешным министром региона по итогам 2017 года. Его доход составил 24,8 млн рублей.



