Кадыров назначен зампредом правительства Кировской области
Губернатор Кировской области Игорь Васильев назначил Владислава Кадырова заместителем председателя правительства области.
Кандидатуру Кадырова 31 мая поддержали депутаты Заксобрания на пленарном заседании.
Ранее чиновник работал в должности министра экономразвития и поддержки предпринимательства. Теперь новый зампред будет курировать работу сразу трех ведомств — министерства строительства, министерства энергетики и ЖКХ и министерства информационных технологий и связи.
Напомним, Кадыров был депутатом Казанской гордумы с 2015 по 2017 год. В декабре минувшего года он был назначен министром экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. При этом он стал самым успешным министром региона по итогам 2017 года. Его доход составил 24,8 млн рублей.
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