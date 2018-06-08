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Челнинца осудили за аферу со свиданиями на крышах

07:10, 08.06.2018
Челнинца осудили за аферу со свиданиями на крышах
Фото: loveopium.ru

Приговор лжеорганизатору романтических встреч вынесли в Набережных Челнах.

Как сообщает прокуратура автограда, еще в феврале 2017 года обвиняемый создал группу «ВКонтакте», где разместил информацию об услугах по организации свиданий на крышах домов в челнинских высотках.

Сколько свиданий на высоте состоялись — силовикам неизвестно. Однако в полицию обратилась дама, которая в июле прошлого года договорилась о такой же встрече на крыше, перевела обвиняемому на счет 2,9 тыс. рублей, но ни обещанной услуги, ни возврата денег не дождалась.

Вину в мошенничестве предприимчивый мужчина признал полностью.

Суд наказал его 200 часами обязательных работ. Но приговор в силу еще не вступил, уточняют в прокуратуре.

Тем временем в Марий Эл раскрыли аферу с продажей билетов на чемпионат мира по футболу.

ПроисшествияБизнесУслугиОбщество Татарстан
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