Челнинца осудили за аферу со свиданиями на крышах
Приговор лжеорганизатору романтических встреч вынесли в Набережных Челнах.
Как сообщает прокуратура автограда, еще в феврале 2017 года обвиняемый создал группу «ВКонтакте», где разместил информацию об услугах по организации свиданий на крышах домов в челнинских высотках.
Сколько свиданий на высоте состоялись — силовикам неизвестно. Однако в полицию обратилась дама, которая в июле прошлого года договорилась о такой же встрече на крыше, перевела обвиняемому на счет 2,9 тыс. рублей, но ни обещанной услуги, ни возврата денег не дождалась.
Вину в мошенничестве предприимчивый мужчина признал полностью.
Суд наказал его 200 часами обязательных работ. Но приговор в силу еще не вступил, уточняют в прокуратуре.
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