В Марий Эл раскрыли аферу с продажей билетов на ЧМ-2018

Правоохранители раскрыли мошенничество с продажей билетов на чемпионат мира 2018 года по футболу.

Следствие предполагает, что мошенники создали сайт, с которого якобы продавали билеты на чемпионат. Однако вырученные деньги подозреваемые похищали, сообщает «Коммерсантъ».

Возбуждено уголовное дело, устанавливается сумма причиненного ущерба.

Ранее крупнейшие банки РФ заявили о готовности банкоматов к ЧМ-2018. В первую очередь речь идет о безопасности.