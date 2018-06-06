В Марий Эл раскрыли аферу с продажей билетов на ЧМ-2018
Правоохранители раскрыли мошенничество с продажей билетов на чемпионат мира 2018 года по футболу.
Следствие предполагает, что мошенники создали сайт, с которого якобы продавали билеты на чемпионат. Однако вырученные деньги подозреваемые похищали, сообщает «Коммерсантъ».
Возбуждено уголовное дело, устанавливается сумма причиненного ущерба.
Ранее крупнейшие банки РФ заявили о готовности банкоматов к ЧМ-2018. В первую очередь речь идет о безопасности.Происшествия
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