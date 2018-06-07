Путин об обвинениях Слуцкого в домогательствах: «Не слышал ничего об этой истории»

Владимир Путин заявил, что не слышал об обвинениях главы комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого в домогательствах. Об этом он рассказал, отвечая на вопросы журналистов после окончания прямой линии.

Путин сообщил, что, хотя он и не знает об обвинениях в адрес Слуцкого, у него «есть на этот счет свое мнение».

«Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи, в какую-то кампанию», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства добавил, что для таких дел существуют судебные инстанции и правоохранительные органы.

Ранее Леонид Слуцкий оказался в центре скандала после нескольких обвинений в домогательствах. Однако комиссия Госдумы по этике не обнаружила нарушений в поведении. После этого несколько российских СМИ объявили об отзыве своих корреспондентов из Госдумы.