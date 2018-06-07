Путин: ради должности главы государства приходится жертвовать личной жизнью

Президент России Владимир Путин сообщил, что ради президентства приходится жертвовать личной сферой жизни. Об этом он рассказал сегодня во время прямой линии.



По словам Путина, это компенсируется тем, что ты помогаешь миллионам людей жить лучше.

Когда Путина спросили, в какой период он поверил в Бога, президент ответил, что для него это интимный вопрос.

«Я считаю, что каждый человек рождается с верой в Бога в душе. Только разные люди в разное время и при разных обстоятельствах начинают это понимать», — отметил глава государства.



Подробнее о блиц-опросе для президента России читайте в текстовой трансляции «Реального времени».

