Новости бизнеса

16:02 МСК
Новости раздела
Бизнес

Кировчан возмутили «развратные» матрешки со свистком к ЧМ-2018

14:24, 07.06.2018 1
Кировчан возмутили «развратные» матрешки со свистком к ЧМ-2018
Фото: скриншот: prizipodarki.ru

Накануне ЧМ-2018 в социальной сети «Вконтакте» пользователи группы «Злой кировчанин» активно обсуждали «развратных» матрешек со свистком.

Фотографии с сувениром выложил местный житель, посчитав, что ее произвела одна из кировских фабрик. Снимок вызвал множество негативных отзывов у пользователей.

«Какой кошмар! Сначала халтурят, при исполнении заказа, а потом притворяются, что так и нужно. Один разврат! Зачем такое производить?» — писали кировчане.

Между тем, оказалось, что данные матрешки выпускает фабрика «Семеновская роспись» из Нижегородской области. На предприятии подтвердили этот факт. Поставки происходят по всей стране. Телеканал 360tv.ru пишет о большом спросе на эти игрушки.

Напомним, в Словакии по случаю Дня победы выпустили сувенирную банкноту номиналом €0.

БизнесРозничная торговля Кировская область
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:38
    Каждому видится свое в меру своей испорченности! Помниться в старом советском мультике про голубого щенка пелось: "голубой, голубой - не хотим дружить с тобой". Исходя из этого посыла, в современных реалиях, следует запретить к показу этот мультфильм или перекрасить щенка...
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем