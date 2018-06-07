Кировчан возмутили «развратные» матрешки со свистком к ЧМ-2018

Накануне ЧМ-2018 в социальной сети «Вконтакте» пользователи группы «Злой кировчанин» активно обсуждали «развратных» матрешек со свистком.

Фотографии с сувениром выложил местный житель, посчитав, что ее произвела одна из кировских фабрик. Снимок вызвал множество негативных отзывов у пользователей.

«Какой кошмар! Сначала халтурят, при исполнении заказа, а потом притворяются, что так и нужно. Один разврат! Зачем такое производить?» — писали кировчане.

Между тем, оказалось, что данные матрешки выпускает фабрика «Семеновская роспись» из Нижегородской области. На предприятии подтвердили этот факт. Поставки происходят по всей стране. Телеканал 360tv.ru пишет о большом спросе на эти игрушки.

Напомним, в Словакии по случаю Дня победы выпустили сувенирную банкноту номиналом €0.