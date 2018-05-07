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В Словакии по случаю Дня победы выпустили сувенирную банкноту номиналом €0

02:32, 07.05.2018
В Словакии по случаю Дня победы выпустили сувенирную банкноту номиналом €0
Фото: ru.wikipedia.org / EuroSchein-Souvenir GmbH Berlin

В Словакии по случаю Дня победы выпустили сувенирную банкноту номиналом €0.

На купюре изображен памятник участникам Словацкого национального восстания (СНВ) и чехословацкий танк довоенного производства LT-38, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исполнительного директора компании Nunofi Владислава Клайбана.

«В продажу сувенирная евробанкнота поступит 8 мая, когда во всех странах Европы празднуется победа над фашизмом. Все желающие могут приобрести её за €2 через специальный банкомат, размещённый на территории музея СНВ в городе Банска-Бистрица», — заявил он, добавив, что банкноту нельзя использовать для финансовых операций.

Ранее сообщалось, что Венесуэла проведет деноминацию боливара.

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