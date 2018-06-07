Путин о росте цен на бензин: «Это результат неправильного регулирования в сфере энергоресурсов»
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на видеовопрос о повышении цен на топливо, которые в последнее время сделали резкий скачок вверх.
«То, что сейчас происходит — недопустимо. Это результат неточного регулирования которое было до последнего времени в сфере энергетики, энергоресурсов», — отметил глава государства.
По его словам, уже решено отменить планировавшееся с 1 июля 2018 года повышение акцизов. К осени текущего года будут приняты дополнительные меры для стабилизации ситуации на рынке.
Отметим, что только за прошлую неделю средняя цена бензина в России выросла на 1,4%.
Следить за прямой линией вы можете в текстовой трансляции «Реального времени».
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