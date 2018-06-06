Средняя цена бензина в России на прошлой неделе выросла на 1,4%

Средняя цена литра бензина в России за минувшую неделю увеличилась на 1,4%, что выше уровня инфляции. Об этом сообщает Росстат.

Средняя цена на дизельное топливо выросла с 29 мая по 4 июня 2018 года на 1,2%.

При этом потребительские цены за тот же период выросли лишь на 0,1%, говорится в материалах Росстата.

Ранее сообщалось, что правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо по состоянию на 30 мая. Позднее стало известно, что ФАС будет бороться с ростом цен на топливо за счет увеличения обязательных продаж на бирже.