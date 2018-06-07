Антон Понкрашов о формате «Финала четырех»: «Наших болельщиков лишили важнейших матчей сезона»

Капитан УНИКСа Антон Понкрашов во время открытой для прессы тренировки, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени», раскритиковал новый формат проведения плей-офф Единой лиги ВТБ.

— «Финал четырех» больше играет на недобор игр. Все-таки на кону путевка в Евролигу, а все решается за один матч. Надо все-таки равняться на лучшую лигу мира NBA, где играют до семи игр в сериях. Но еще больше всего обидно за болельщиков. Они не увидят такие важные матчи здесь. Я просто вспоминаю тот год, когда мы играли здесь в «Баскет-холле» в финале против ЦСКА, и помню, как много здесь народу было. Это было большое событие для всей Казани. И теперь их просто лишили этих матчей. Я думаю, надо что-то с этим делать, — заявил разыгрывающий УНИКСа «Реальному времени».

Напомним, что с нынешнего сезона Единая лига ВТБ изменила формат плей-офф. На смену сериям пришел европейский формат «Финала четырех». В нынешнем году финальные матчи пройдут в Москве на «Арене легенд ВТБ» с 8 по 10 июня.

