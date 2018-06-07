«Казанских болельщиков просто лишили этих матчей»: как в УНИКСе ругали регламент Единой лиги ВТБ

Казанский клуб едет в Москву на свой первый «Финал четырех», чтобы побороться за Евролигу

Фото: Олег Тихонов

Плей-офф Единой лиги ВТБ в нынешнем году уже успел получить изрядную долю критики за абсолютно нелогичную систему домашних и выездных игр. Но все-таки новомодный «Финал четырех» возмущает поклонников региональных команд куда больше — ведь их лишили лучшей части сезона. Корреспондент «Реального времени» побывал на последней тренировке казанского УНИКСа перед вылетом в Москву и постарался выяснить, как относятся в «зеленой» команде к таким изменениям и что готова противопоставить «Химкам» команда Димитриса Прифтиса. Все подробности — в нашем материале.



«Наших болельщиков просто лишают лучших матчей»

Почти год прошел с тех пор, как руководство Единой лиги приняло решение изменить формат проведения плей-офф и приняло «европейскую» модель с «Финалом четырех», но разговоры о правильности этих перемен не утихают до сих пор.

Свое критическое отношение к организации «Финала четырех» уже высказали президент ЦСКА Андрей Ватутин и генеральный директор «Химок» Павел Астахов. Новый формат плей-офф, где команда, которая была выше в таблице, вынуждена играть больше матчей в гостях, критиковал и главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис. То есть трое из четырех команд-финалистов остаются недовольными таким форматом проведения плей-офф. А значит, его дальнейшая судьба уже под большим вопросом.

Ко всему прочему, недовольными по-прежнему остаются и болельщики из регионов, которые и так в регулярный сезон видят баскетбола «с гулькин нос», так теперь их еще и лишили самых важных матчей в году, просто согнав их в перенасыщенную спортом Москву.

«Все-таки на кону путевка в Евролигу, а все решается за один матч. Но еще больше обидно за болельщиков. Они не увидят такие важные матчи здесь». Фото Олега Тихонова



Важной особенностью системы «Финала четырех» является и то, что результаты регулярного чемпионата здесь фактически обесцениваются. Так что второе место УНИКСа не даст ему никакого преимущества над шестым место будущего соперника по полуфиналу «Химок». Более того, для подмосковной команды «Финал четырех» в Москве — это все равно что домашняя площадка. Димитрис Прифтис на вчерашней открытой тренировке поделился мнением по этому поводу:

— Да, я так говорил. Возможно, лучше было бы играть больше домашних матчей для фанатов.

Куда менее дипломатично и сдержанно об этом сказал капитан УНИКСа Антон Понкрашов, отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени»:

— Да, конечно, это больше идет в недобор. Все-таки на кону путевка в Евролигу, а все решается за один матч. Но еще больше обидно за болельщиков. Они не увидят такие важные матчи здесь. Я просто вспоминаю тот год, когда мы играли здесь в «Баскет-холле» в финале против ЦСКА, и помню, как много здесь народу было. Это было большое событие для всей Казани. И теперь их просто лишили этих матчей. Я думаю, надо что-то с этим делать, — заявил игрок.

«Никаких «черных пятниц» не будет»

Предстоящий соперник по полуфиналу, подмосковные «Химки», по своему составу весьма серьезен. Набор имен в подмосковной команде действительно впечатляет, несмотря даже на статистику нынешнего сезона, когда казанцы обыграли «Химки» в обоих матчах (правда, с общей разницей +4). Впрочем, местные журналисты на тренировке были оптимистичны как никогда, позволяя себе вопросы а-ля «ну что, устроим «Химкам» «черную пятницу» в Москве?».

— Это будут отличные выходные для всех команд, никаких «черных пятниц» для «Химок», как вы говорите. Это будет тяжелый и важный матч. Мы будем играть против команды с топовыми форвардами. Они попали в топ-4 и это уже о многом говорит. Да и наша работа была очень тяжелой в течение всего сезона для этого успеха. Мы готовы к битве, — был серьезен Прифтис.

«Это будет тяжелый и важный матч. Мы будем играть против команды с топовыми форвардами. Они попали в топ-4 и это уже о многом говорит». Фото unics.ru



«Химки» же наконец-то отошли от довольно удачного сезона в Евролиге, (подмосковная команда вошла в топ-8) и как следует настроились на решающие сражения в отечественном чемпионате. Практически без проблем был смят мощный «Локомотив-Кубань» в 1/8 финала с «сухими» 3:0 в серии. Так что соперники УНИКСа закончили четвертьфинальную серию раньше казанцев и имели времени на пару дней на подготовку больше.

Не так давно химчане предложили новый контракт своему ветерану и капитану Сергею Моне еще на один сезон. И в последнем ролике, который «желто-синие» выпустили, именно Моня обращается к болельщикам с обещанием, что в этом году «Химки» должны стать «золотыми».

«Надо максимально затруднить движения Шведу»

Однако главной звездой в «Химках» по-прежнему остается Алексей Швед, что подтвердили как Димитрис Прифтис, так и капитан команды Антон Понкрашов:

— Я думаю, что этот игрок в последние месяцы показывает невероятный баскетбол, — делился мыслями с журналистами наставник УНИКСа Димитрис Прифтис. — Возможно, это самый креативный игрок в лиге. Конечно, защищаться против него будет особенно сложно. Он отлично видит площадку и находит открытых игроков, помогает им забивать. Он может сделать игру своей команды более креативной. Но это не только о нем, там вся команда играет так.

— Конечно, без него это будет другая совершенно команда. Швед на себе тянул команду в плей-офф и в Евролиге. Это будет команда с другими схемами и с другими тактиками, — сказал в свою очередь Понкрашов.

«Это очень хорошая команда, которая имеет куда больше возможностей в атаке. Да, о нем можно постоянно слышать в телевизоре и в интернете, но все игроки «Химок» показали в Евролиге, что они отличные баскетболисты». Фото Максима Платонова

— Достаточно ли будет нейтрализовать лучшего снайпера?

— Сложно. Надо просто сыграть лучше, чем они. Будем стараться максимально затруднить его действия и передвижения на всех участках площадки. Посмотрим, что из этого получится. Глупо сейчас говорить о сильных и слабых сторонах. Те, кто не был на таких соревнованиях, просто не понимают, о чем говорят.

А вот испанский разыгрывающий УНИКСа Хоакин Колом решил в очередной раз убедить прессу, что сила «Химок» далеко не в Шведе:

— Я не думаю, что «Химки» — это только Швед, — говорил Колом после тренировки. — Это очень хорошая команда, которая имеет куда больше возможностей в атаке. Да, о нем можно постоянно слышать в телевизоре и в интернете, но все игроки «Химок» показали в Евролиге, что они отличные баскетболисты.

«У «Химок» много повреждений? Это нормально, у нас то же самое»

Абсолютно нет сомнений, что чрезвычайно важное значение в полуфинале будет иметь дуэль тренеров, изюминкой которой станет противостояние двух соотечественников, начинавших карьеру в не самых сильных греческих командах. Барцокас и Прифтис ведут историю личных сражений аж с 2011 года, когда они встречались в рамках греческого чемпионата. Однако на этот раз в руках Прифтиса несколько более свежий материал. Ведь, как признавались функционеры «Химок», на сегодняшний день в команде нет готовых на сто процентов игроков.