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Россия полностью готова к проведению ЧМ-2018 — президент FIFA

07:39, 07.06.2018
Россия полностью готова к проведению ЧМ-2018 — президент FIFA
Фото: kremlin.ru

Глава FIFA Джанни Инфантино заявил о 100-процентной готовности России к чемпионату мира по футболу в 2018 году, который впервые пройдет здесь.

«Думаю, сейчас, за неделю до начала чемпионата, можно с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас ждут незабываемые впечатления», — цитирует Инфантино ИА Regnum.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что все города и стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

СпортФутбол
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