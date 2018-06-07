Россия полностью готова к проведению ЧМ-2018 — президент FIFA

Глава FIFA Джанни Инфантино заявил о 100-процентной готовности России к чемпионату мира по футболу в 2018 году, который впервые пройдет здесь.

«Думаю, сейчас, за неделю до начала чемпионата, можно с уверенностью сказать, что Россия на 100% готова к его проведению. Весь мир увидит, какая это гостеприимная страна, как все прекрасно организовано. Нас ждут незабываемые впечатления», — цитирует Инфантино ИА Regnum.

Ранее генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что все города и стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

