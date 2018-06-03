Все города и стадионы готовы к проведению ЧМ-2018 — Сорокин

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин заявил, что все города и стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля.

«Символично, что перед чемпионатом мира в России кубок проделал рекордный путь. Буквально считанные дни отделяют нас от начала яркого турнира. Заверяю, что все города и все стадионы готовы к проведению чемпионата мира по футболу. С радостью примем всех, кто приедет наслаждаться футболом», — цитирует Сорокина ТАСС.



О подготовке к мундиалю — в материалах «Реального времени».

