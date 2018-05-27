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Новак: средняя цена на нефть в 2018 году составит 65-75 долларов за баррель

18:33, 27.05.2018
Новак: средняя цена на нефть в 2018 году составит 65-75 долларов за баррель
Фото: kremlin.ru

Средняя цена нефти в 2018 году может составить около $65–75 за баррель. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, на нынешнюю стоимость нефти влияют санкции в отношении Ирана и ситуация в Венесуэле.

«В июне на министерский встрече нужно будет рассмотреть вопрос о частичной корректировке фактического состояния снижения добычи, чтобы частично отпустить добычу», — рассказал Новак в эфире телеканала РБК.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что экспортная пошлина на нефть в России с 1 января 2025 года будет обнулена.

ПромышленностьНефть
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