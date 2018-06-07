Microsoft установил дата-центр на дне моря

Microsoft разместил на дне моря, около побережья Шотландии, 12 стоек с 864 серверами, что составляет 27,6 петабайт памяти.



Корпорация пытается определить, cможет ли экономить энергию, охлаждая дата-центр в море. Центры обработки данных генерируют много тепла, а крупные провайдеры пытаются переместить их в более прохладные страны, чтобы сэкономить на счетах за электроэнергию, пишет The Verge.

Серверы будут находиться на дне моря в ближайшие 5 лет. При этом дата-центр будет питаться подводным кабелем и возобновляемыми источниками энергии с Оркнейских островов. Кабель также подключит серверы к интернету.

В случае успешного эксперимента, компания разместит на дне моря другие дата-центры. Отмечается, что Microsoft экспериментирует с подводными дата-центрами в течение примерно 5 лет и ранее разместила дата-центр на побережье Калифорнии.

Напомним, компанию Microsoft могут попросить покинуть Россию из-за ограничений, наложенных властями США на «Лабораторию Касперского».

