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Microsoft может прекратить работу в России – Клименко

20:43, 29.05.2018
Microsoft может прекратить работу в России – Клименко
Фото: pxhere.com

Компанию Microsoft могут попросить покинуть Россию из-за ограничений, наложенных властями США на «Лабораторию Касперского».

Советник президента по развитию интернета Герман Клименко заявил, что в России «все хорошо с программистами», но «все плохо» там, где начинается стык «железа» и программного обеспечения. По словам советника, последние два года он пытается добиться развития тех направлений, которые имеют экспортный потенциал.

«Я надеюсь, что мы сможем гордиться теми проектами, где мы действительно хороши,— в искусственном интеллекте, нейронных сетях и т. д. Понятно, что в современном фрагментационном мире, когда «Касперского» просят покинуть Америку, а мы, скорее всего, попросим покинуть нас Microsoft, за этим занятно будет наблюдать»,— цитирует его РБК.

Напомним, власти США распорядились, чтобы к октябрю 2018 года госучреждения перестали пользоваться продуктами «Лаборатории Касперского». США полагают, что программы могут использоваться российскими спецслужбами. В российской компании обвинения отвергают.

Ранее в ЕС призвали запретить использование продуктов «Лаборатории Касперского».

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