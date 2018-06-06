На проведение ЧМ-2018 в Казани из бюджета РТ выделили еще 290 млн рублей

Расходы на подготовку к проведению чемпионата мира по футболу 2018 года в Казани увеличили на 290,5 млн рублей. Об этом стало известно на XXVII сессии Казанской городской думы третьего созыва.

Это стало возможным благодаря денежным средствам, поступившим из бюджета республики в бюджет города. Их объем превысил 1,2 млрд рублей, передает корреспондент «Реального времени».

Также увеличились расходы на покупку автобусов на природном газе, организацию отдыха и оздоровление детей, реконструкцию биологических очистных сооружений, проведение общегородских мероприятий и др.

При этом расходы бюджета Казани составят 24,7 млрд рублей, доходы — 23,4 млрд рублей. Таким образом, дефицит будет равен 1,3 млрд рублей.

Отметим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18—20 миллиардов рублей.

