Капитан сборной Бразилии по волейболу Бруно ждет жаркого матча против команды России

Капитан сборной Бразилии по волейболу Бруно рассказал пресс-службе ВК «Урал» о первой тренировке на «Уфа-Арене», а также о предстоящем матче 3 тура Лиги наций со сборной России в Уфе:

— Невероятная арена, она идеально подходит для таких матчей — здесь будет комфортно и публике, и нам. Что касается тренировки, то мы сегодня занимались не в полную силу — у нас был перелет. Завтра наверстаем упущенное.

Будет великий матч. Матч Бразилии и России — это одно из крупнейших событий в спорте в мире. Это команды, которые играли в финале Лондона, в полуфинале в Рио. Будет жаркая битва, мы уверены, что это всем понравится.

Третий тур Лиги наций — 2018 пройдет в «Уфа-Арене». Россиян ждут три поединка: 8 июня — Россия — Бразилия, 9 июня — Россия — Китай, 10 июня — Россия — Иран.

