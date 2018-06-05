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«Уфа-Арена» готова к проведению 3-го тура мужской волейбольной Лиги наций

17:15, 05.06.2018

С 8 по 10 июня в Уфе пройдет 3 тур волейбольной Лиги наций среди мужских команд. На «Уфа-Арене» сыграют сборная России, Бразилии, Китая и Ирана.

В «Уфа-Арене» завершились технические работы для подготовки спорткомплекса к волейбольным матчам, сообщает пресс-служба волейбольного клуба «Урал».

После шести матчей сборная России занимает четвертое место в Лиге наций, бразильцы на втором, команда Китая идет на десятой строчке, Иран расположился на 13-м месте.

В составе россиян два тура отыграл центральный блокирующий «Урала» Игорь Филиппов. Также в этих матчах на площадку периодически выходил экс-уфимец — либеро Алексей Кабешов, заявленный в Лиге как игрок «Урала».

СпортВолейбол Башкортостан
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