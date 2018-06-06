Более 100 тысяч болельщиков из Китая приедут в Россию на ЧМ-2018

Не менее 100 тыс. болельщиков из Китая отправятся в Россию для просмотра матчей чемпионата мира по футболу. Некоторым пришлось заплатить очень дорого, чтобы присутствовать на ЧМ. Так, один из клиентов туристического агентства Ctrip для этого потратил 850 тыс. юаней (более $132 тыс.).

«Прежние чемпионаты мира проходили в южном полушарии, однако на этот раз турнир состоится в России, которая близка к КНР, поэтому цены [на проезд, проживание и просмотр матчей] там еще относительно низкие», — цитирует китайского фаната Сяо Ба ТАСС.

Напомним, с 14 июня по 15 июля в России пройдет 21-й чемпионат мира по футболу FIFA. Проведение чемпионата запланировано на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе Казани.



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