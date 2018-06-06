Прокуратура выявила около 6,4 тысячи нарушений в сфере капремонта
Органы прокуратуры выявили в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах 6,4 тыс. нарушений закона в сфере капитального ремонта.
По выявленным фактам к различным видам ответственности привлекли почти 800 физических и юридических лиц, возбудили 39 уголовных дел, сообщает ТАСС со слов генерального прокурора РФ Юрия Чайки.
Ранее Совет Федерации предложил Минстрою РФ разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов и указать, какие работы относятся к первому, а какие ко второму виду.ПроисшествияБизнесУслуги
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