Прокуратура выявила около 6,4 тысячи нарушений в сфере капремонта

Органы прокуратуры выявили в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах 6,4 тыс. нарушений закона в сфере капитального ремонта.

По выявленным фактам к различным видам ответственности привлекли почти 800 физических и юридических лиц, возбудили 39 уголовных дел, сообщает ТАСС со слов генерального прокурора РФ Юрия Чайки.

Ранее Совет Федерации предложил Минстрою РФ разграничить понятия капитального и текущего ремонта многоквартирных жилых домов и указать, какие работы относятся к первому, а какие ко второму виду.